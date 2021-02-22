Hakan Çelenk: Bakalım Erdoğan MHP’ye HDP’yi hediye edip konuyu kapatabilecek mi?

İktidarda var olmakla olmamak arasına çizilen o çizgide AKP’nin getirdiği daraltılmış bölge teklifi, MHP’yi kelimenin tam anlamıyla güven bunalımına sokmuş durumda. MHP’liler strateji toplantılarında daraltılmış bölge formülünü tek başlarına yer aldıkları bir seçimde olası oy oranlarına uyguladıklarında, hesaplar Meclis aritmetiğinde ‘yok oluş’a çıkıyor.

Bahçeli’nin en son 2001’deki 19 Şubat krizini hatırlatarak güvence vermesi güven bunalımını kontrol altında tutma çabası olarak açıklanıyor. MHP’nin seçim sistemi teklifindeki kızgınlığı ise ‘yargı reformu’ diye adlandırılan girişime patlıyor. Hem daraltılmış bölge hem de MHP politikalarına ters düzenlemeleri ittifakın kantarını iyice MHP aleyhine çevireceği endişesi var.

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Bakalım Erdoğan MHP’ye HDP’yi hediye edip konuyu kapatabilecek mi?

Hakan Çelenk’in yazısı