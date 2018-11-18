Hakan Can: Böyle mi olacaktı Lucescu?

Küme düşmek. Böyle mi olacaktı Lucescu? Sevgili Lucescu bizi Dünya Kupası finallerine götürsün diye geldi. Başaramadı. Avrupa Uluslar Ligi’nde de B grubundan C grubuna düşürdü. Harika da oynamıyoruz. Niye onunla devam edelim ki… Ülkenin dövizine yazık…

Hakan Can’ın yazısı