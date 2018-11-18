Hakan Can: Böyle mi olacaktı Lucescu?

Küme düşmek. Böyle mi olacaktı Lucescu? Sevgili Lucescu bizi Dünya Kupası finallerine götürsün diye geldi. Başaramadı. Avrupa Uluslar Ligi’nde de B grubundan C grubuna düşürdü. Harika da oynamıyoruz. Niye onunla devam edelim ki… Ülkenin dövizine yazık…
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AKP’li vekilden Yeni Şafak’a: Adalet hepimize lazım
AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin akademisyenlere ve hak savunucularına yönelik başlatılan operasyonla ilgili yaptığı habere ‘adalet hepimize lazım’ diyerek tepki gösterdi.
Bahçeli, kendi vekiline çıkıştı: Enginyurt’un sözleri MHP’yi bağlamaz
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamalarının MHP’yi bağlamayacağını bildirdi.
7 bin 180 kişi AKP’den aday adayı oldu
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.
Akşener 24 Haziran’dan ders almış: İYİ Parti ile CHP, dokuz büyükşehiri konuşuyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019’daki yerel seçim için CHP ile dokuz büyükşehiri görüştüklerini açıkladı.
AKP’nin anketinden İstanbul için üç isim çıktı
AKP’nin İstanbul için yaptırdığı anketten Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski bakan Mehmet Müezzinoğlu ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın çıktığı öne sürüldü.