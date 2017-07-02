Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Hakan Çalhanoğlu Milan’da: 20 milyon avro bonservis, dört milyon avro bonus


Share4
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 4

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya’nın AC Milan kulübüne transfer oldu.

Fotoğraf: twitter.com/acmilan

Leverkusen’le bir yıllık sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu’nun transferi için Milan’ın 20 milyon avro bonservis ve dört milyon avro bonus olmak üzere toplam 24 milyon avro (yaklaşık 97 milyon lira) ödeyeceği belirtiliyor.

Sağlık kontrolünden geçmek için Milano’ya giden 23 yaşındaki futbolcunun ise yıllık net 2.5 milyon avro (yaklaşık 10 milyon lira) alacağı öğrenildi.

Çalhanoğlu, 2011 yılında Trabzonspor’la anlaşmaya vardıktan sonra Karlsruhe’ye transfer olduğu gerekçesiyle dört ay futboldan men cezası almış, bu nedenle 2016/17 sezonun ikinci yarısında forma giyememişti.

Sezonu kapattı: Trabzonspor’a ‘Evet’ deyip Karlsruhe ile sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu’na dört ay men cezası

Dört ay futboldan men cezası alan Çalhanoğlu’nu babası yakmış! ‘Bizim kültürümüzde karşı çıkılmaz’

İkinci dalga: Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu da ‘Evet’ kampanyasına katıldı


Share4
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 4


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...