Hakan Çalhanoğlu Milan’da: 20 milyon avro bonservis, dört milyon avro bonus

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya’nın AC Milan kulübüne transfer oldu.

Leverkusen’le bir yıllık sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu’nun transferi için Milan’ın 20 milyon avro bonservis ve dört milyon avro bonus olmak üzere toplam 24 milyon avro (yaklaşık 97 milyon lira) ödeyeceği belirtiliyor.

Sağlık kontrolünden geçmek için Milano’ya giden 23 yaşındaki futbolcunun ise yıllık net 2.5 milyon avro (yaklaşık 10 milyon lira) alacağı öğrenildi.

Çalhanoğlu, 2011 yılında Trabzonspor’la anlaşmaya vardıktan sonra Karlsruhe’ye transfer olduğu gerekçesiyle dört ay futboldan men cezası almış, bu nedenle 2016/17 sezonun ikinci yarısında forma giyememişti.