Hakan Atilla’nın avukatları: Adil yargılanmadı

Avukatları, ABD’de görülen Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın haksızlığa uğradığı görüşünde.

Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili ABD’de görülen davada 32 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Hakan Atilla normal koşullarda 25 Temmuz 2019’da cezasını tamamlayarak hapisten çıkacak.

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Bu hafta Atilla’nın temyiz duruşması var.

‘Hapiste zor günler geçiriyor’

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre bu haftayı ‘kritik’ diye niteleyen Atilla’nın avukatları, “Hakan Atilla çok büyük haksızlığa uğradı. Hiç bir ilişkisinin olmadığı bir konuda hapis cezası aldı. Hapiste çok zor günler geçiriyor” dedi.

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Atilla’nın avukatları New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’ne başvurarak müvekkillerinin beraat etmesini talep etmişti.

Aynı temyiz mahkemesine başvuran New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da verilen hapis cezası kararının işlenen suça göre az olduğu iddiasıyla kararın bozulması talebinde bulunmuştu.

‘Suçlarla hiçbir ilgisi’

Atilla’nın isnat edilen suçlamaların hiçbiriyle ilgisinin olmadığını öne süren avukatlar şöyle konuştu: ” Hakan Atilla’nın yargılanması hiç de adil bir şekilde olmadı. Yargılanma sürecinde bir sürü hukuki hata yapıldı.”