Hakan Atilla, Borsa İstanbul’un genel müdürlüğüne seçildi

Borsa İstanbul A.Ş.’nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, genel müdürlük görevine Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter’dan yaptığı açıklamada, bir süre ABD’de tutuklu kalan, ardından tahliye edilerek Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurarak şöyle konuştu: “Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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Atilla, 27 Mart 2017’de New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla’yı hakkındaki altı suçlamanın beşinden suçlu bulmuş, ‘kara para aklama’ iddiasıyla ilgili ise Atilla’nın masum olduğuna karar vermişti.

32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.