Hakan Arslan: CHP-HDP ekseninin yüzde 48,6’yı bir arada tutması imkansız

Muhalefetin, özellikle de CHP’nin gündemini özenle takip etmeye çalışıyorum. CHP’nin siyasi söylemi ne tür unsurlar içeriyor? 2019’a yönelik nasıl bir strateji barındırıyor? CHP kendisini “Hayır” oylarının motoru olarak görüyor. Belli ölçüde haklı da. Çünkü bu oylar içindeki en yüksek oranı CHP tabanı oluşturuyor. Gelgelelim, geri kalan oylar çok heterojen bir yapı sergiliyor. 2019’a giderken bir CHP-HDP ekseni oluştuğunu varsayalım. Bu eksenin yüzde 48,6’yı bir arada tutması imkansız.

(…)

Hem kuşatıcı ve gevşek bir ittifak oluşturacak, hem o tekil siyasi projeniz için 360 milletvekiline ihtiyaç duyacak, hem bu “yamalı bohça” ittifaktan Türkiye’yi 5 yıllığına yönetmeye talip bir vizyon oluşturacak, hem de “kontrollü darbe” hoyratlığını kullanmaya devam edeceksiniz. Bayağı absürt bir bireşim. Başka ne diyeyim.

Hakan Arslan’ın yazısı