Hakan Albayrak: Vaktiyle Bush’u ‘kutsayan’ ekip şimdi tam kadro Donald Trump manyağı

“Hıristiyan Siyonistler”in genelde ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklediği, fakat bazılarının “günahkâr” diye Trump’tan uzak durduğu kaydedilen habere göre, camianın önde gelen papazlarından Jerry Falwell, katıldığı bir televizyon programında, Trump’ın günahkârlığı ile ilgili iddiaların geçmişe dayandığını söyleyip, Hıristiyan âlemine “Başkanı affedin” diye seslendi.

Jerry Falwell, 6 Ekim 2002’de CBS’deki meşhur “60 Minutes” programında Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) için -hâşâ- “terörist” tabirini kullanmıştı.

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Milyonlarca Amerikalıya yön veren televizyon vaizi Benny Hinn, 29 Haziran 2002 tarihli vaazının Filistin’le ilgili bölümünde “Biz Tanrı’nın safındayız. Bu, Yahudilerle Araplar arasında bir savaş değil, Tanrı ile şeytan arasında bir savaş.” dedi.

Hinn’in meslektaşı Jimmy Swaggart, 10 Kasım 2002 tarihli programında, Amerika’daki Müslümanlara “Tek kelime ederseniz gidersiniz!” şeklinde bir ültimatom verilmesi gerektiğini söyledi.

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Tam Donald Trump’ın ağzına layık!

Vaktiyle Bush’u ‘kutsayan’ bu ekip şimdi tam kadro Donald Trump manyağı.

Trump bu manyaklığı çok önemsiyor ve onların nabzına göre şerbet vermekten hiç geri durmuyor.

Hakan Albayrak’ın yazısı