Hakan Albayrak: Üstelik bir de Erdoğancılığı var Karadavi’nin…

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimleri, Katar’da ikamet eden Mısırlı âlim (Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı) Yusuf Karadavi’yi terörist ilan etti.

Bunlar, menfaatlerini İsrail’in menfaatleriyle tevhit etmenin tabii bir neticesi olarak, Karadavi’ye zaten öteden beri terörist nazarıyla bakıyordu.

İhvan-ı Müslimin’in kanaat önderleri arasında sayılan, Hamas’ı destekleyen, İsrail’le savaştığı dönemde sözde Hizbullah’ı da destekleyen (Suriye’deki korkunç cinayetlerinden ötürü şimdi o grubu “Hizbuşşeytan” diye anan), Arap Baharı sürecinde diktatörlüklerin karşısında ve hürriyet sloganları atan halk kitlelerinin yanında yer alan Karadavi’ye terörist demeyecekler de kime diyecekler?

Üstelik bir de Erdoğancılığı var Karadavi’nin…

Yeni Türkiye’nin üstüne titreyişi var…

Hakan Albayrak’ın yazısı