Hakan Albayrak: Türkiye Suriyelilerin de ülkesi

“Ne diye geliyorsun benim ülkeme?” ve “Benim ülkemin insanları işsiz” cümlelerindeki “benim ülkem” vurgusu hakkında da bir çift söz:

Sykes-Picot’cu bir vurgu bu.

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Türkiye Suriyelilerin de ülkesi, Suriye Türkiyelilerin de ülkesi. Aradaki sınırı biz çizmedik. Türk, Arap, Kürt çizmedi. Emperyalist İngiltere ve Fransa çizdi. Ben zihnimi onların çizdiği sınırlarla şekillendirmem. Tamam, bu sınırların varlığı bir gerçektir, yadsınamaz, ben de yadsımıyorum; ama içime sindirmeyi reddediyorum işte. İçimize sindirmeyeceğiz ki bir gün kaldırabilelim bu sınırları. Şu bitmek bilmeyen ulus devletler çağında ne kadar tuhaf kaçarsa kaçsın, ben bunu bilir bunu söylerim.

Ülkem ülkendir, ülken ülkemdir Suriyeli kardeşim. Ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen.

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Hakan Albayrak’ın yazısı