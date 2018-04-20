Hakan Albayrak: Sergilenen manzara saygı ve itimat telkin etmekten çok uzak

Erken seçimler değil, yıldırım seçimler!

Madem erken seçim bile memleketin işini görmez ve yıldırım seçim zaruri, öyleyse daha düne kadar sergilenen ‘Ne erken seçimi kardeşim? Ne münasebet? Ne alâka? Seçimlerin vaktinden evvel yapılmasını gerektirecek ne var ki ortada? Kasım 2019’da yapılacak, o kadar!’ tavrı neyin nesiydi?

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Hükümet bu işin aciliyetini idrak edemiyordu da Devlet Bahçeli söyleyince mi idrak etti?

Şartların öyle gerektirdiğini bilmiyordu da Devlet Bahçeli’den mi öğrendi?

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Siyasi, iktisadi, askerî vaziyeti doğru okuyamıyordu da Devlet Bahçeli sayesinde mi doğru okuyabildi?

Sergilenen manzara saygı ve itimat telkin etmekten çok uzak.

Hakan Albayrak’ın yazısı