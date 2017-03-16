Hakan Albayrak: Rutte ve Wilders’in yoğurt yiyişleri farklı, o kadar

Ne diyordu Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Schmidt?

“Bazı idealist entelektüellerin multikültürel toplum dedikleri şey, yani Avrupa kültürüyle Avrupalı olmayan kültürlerin kaynaşması, bugüne kadar hiçbir yerde gerçekleşmedi… Sorun, bütün Hristiyan kiliselerinin Avrupalıları yüzyıllardır farklı dinlere –özellikle de Yahudiliğe ve İslam’a– düşman olarak yetiştirmelerinden kaynaklanıyor… Bu dinlere karşı tepkisel bir içgüdü geliştirdik. Şimdi bazı idealistler hoşgörüye çağırıyorlar ama bunun için birkaç yüzyıl geç kalmış bulunuyoruz.” (Hamburger Abendblatt, Aralık 2004)

Mark Rutte ve Geert Wilders, aynı yerden gelip aynı yere gidiyor.

Yoğurt yiyişleri farklı, o kadar.

Hakan Albayrak’ın yazısı