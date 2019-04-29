Hakan Albayrak: Neymiş? Davutoğlu davaya ihanet etmiş!

Diyorlar ki: ‘Yeni bir parti kurmaya hazırlanan Davutoğlu, AK Parti içinde elinden geleni yaptığını ama bir sonuç alamadığını söyleyebilmek için yayımladı o beyannameyi.’
Diyelim ki öyle; bunu söylerken, ıslahat çağrılarının AK Parti’de hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, böyle çabalarla AK Parti’de hiçbir sonucun alınamayacağını ileri sürdüklerinin farkındalar mı acaba?
Durum o kadar vahim ise AK Parti’de niye ısrar edilsin ki?
Neymiş?
Davutoğlu davaya ihanet etmiş!
Adamın karşı çıktığı şeyler hısım-akraba oligarşisi, hukuk ihlalleri, kamu ihalelerinde belli şirketlere ayrıcalık, farklı fikirlere tahammülsüzlük, ekonomide kötü yönetim vs, vs, vs…
Dava bunlar mı ki, bunlara karşı çıkmak davaya ihanet olsun?
Yapmayın kardeşim.