Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: Neymiş? Davutoğlu davaya ihanet etmiş!

Diyorlar ki: ‘Yeni bir parti kurmaya hazırlanan Davutoğlu, AK Parti içinde elinden geleni yaptığını ama bir sonuç alamadığını söyleyebilmek için yayımladı o beyannameyi.’

Diyelim ki öyle; bunu söylerken, ıslahat çağrılarının AK Parti’de hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, böyle çabalarla AK Parti’de hiçbir sonucun alınamayacağını ileri sürdüklerinin farkındalar mı acaba?

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Durum o kadar vahim ise AK Parti’de niye ısrar edilsin ki?

Neymiş?

Davutoğlu davaya ihanet etmiş!

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Adamın karşı çıktığı şeyler hısım-akraba oligarşisi, hukuk ihlalleri, kamu ihalelerinde belli şirketlere ayrıcalık, farklı fikirlere tahammülsüzlük, ekonomide kötü yönetim vs, vs, vs…

Dava bunlar mı ki, bunlara karşı çıkmak davaya ihanet olsun?

Yapmayın kardeşim.

Hakan Albayrak’ın yazısı

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