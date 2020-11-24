Hakan Albayrak: Mıntıka temizliğinin yapılacağı geçiş dönemi üzerinde de kafa yormak gerek

Diyelim ki parlamenter sistemden yana olan ve halihazırdaki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden behemehal kurtulmayı savunan bir parti ilk seçimlerde iktidar oldu, fakat anayasayı değiştirmek için gereken çoğunluğu bulamıyor; ümitsiz vaka deyip iktidarı bırakıp gidecek değil herhalde…

Ne kadar parlamentarist olunursa olunsun, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sunduğu olağanüstü imkânlardan istifade ile bazı sorunlu alanlarda hızlı bir mıntıka temizliğinin yapılacağı bir geçiş dönemi üzerinde de kafa yormak gerek.

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Hakan Albayrak’ın yazısı