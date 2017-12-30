Hakan Albayrak: Koca devlet adamları, milletvekilleri anlamsız bir yarış içinde Gül’e laf sokuyor

Koca koca devlet adamları, milletvekilleri, köşe yazarları, “Atla deve değil; yeni bir KHK çıkarılıp o ifade ’15 Temmuz 2016 ve 16 Temmuz 2016 tarihlerindeki darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket edenler’ şeklinde değiştirilebilir” deyip geçeceklerine, anlamsız bir yarış içinde Abdullah Gül’e laf yetiştiriyorlar.

Laf yetiştirmekten ziyade laf sokuyorlar.

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Troller zaten tam gaz; “FETÖ’cü”, “İngiliz ajanı”, “hain” falan filan.

Ne oldu ki?

Konu belli, Gül’ün ne dediği belli; bu infial havası, bu yüksek tansiyon, bu hararet neyin nesi?

Hiçbir meselemizi sakin sakin konuşamayacak mıyız?

Neyse ki Abdullah Gül sükûnetini koruyor.

Hakan Albayrak’ın yazısı