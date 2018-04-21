Hakan Albayrak: İYİ Parti’nin seçime sokulmamasını arzu edeceklerin özgüveninde sorun var demektir

İYİ Parti’yi genel olarak hiç iyi bulmuyorum.

Ama hiç iyi bulmuyorum diye İYİ Parti’nin önümüzdeki seçimlere sokulmamasını arzu edecek veya içime sindirecek değilim.

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Siyasi muarızlıklarını İYİ Parti’nin seçimlere sokulmamasını arzu edecek veya içlerine sindirecek kadar ileri götürenler varsa, onların sadece demokrasiye bakışlarında değil özgüvenlerinde de bir sorun var demektir.

Seçimler için 24 Haziran 2018 tarihi belirlenirken İYİ Parti’yi engelleme hedefi – en azından AK Parti tarafından – gözetilmediyse de böyle bir algıya yol açıldı.

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Bu algı bir an evvel silinmeli.

Aksi halde maşeri vicdan yaralanır ve iktidarın İYİ Parti’den çekindiği propagandası yürür gider.

Hakan Albayrak’ın yazısı