Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: İmamoğlu’nun başarısını niye ‘Atatürk’ etiketiyle kutladınız? Ne alâka?

Milletin kutuplaştırılması değil miydi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını muhakkak Ekrem İmamoğlu’nun almasını, AK Parti’nin muhakkak irtifa kaybetmesini, CHP’nin muhakkak irtifa kazanmasını gerektiren şeyler bunlar değil miydi?

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Öyle demiyor muydunuz?

Madem öyleydi; o halde İmamoğlu’nun / CHP’nin 23 Haziran seçiminde elde ettiği başarıyı niye Twitter’da -hepsi de TT olan- ‘Atatürk’, ‘Mustafa Kemal Atatürk’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ etiketli mesajlar paylaşarak kutladınız?

Sevincinizi, heyecanınızı, coşkunuzu bu şekilde ifade etmenizin mantığı ne?

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Ne alâka?

Hakan Albayrak’ın yazısı

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