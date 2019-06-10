Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: İmamoğlu ile baş etmenin yolu bu değil

“Bir kaşık suda koparılan fırtına” dedim, ama ortada bir kaşık su bile yok. Olsaydı bile, etnik köken tartışmasına ve sahte Müslümanlık ithamına kadar varan bu ‘fırtına’ asla mazur görülemezdi.

Tek kelimeyle hezeyan. Muhataplarını değil sahiplerini küçülten hezeyan. İmamoğlu ile baş etmenin yolu bu değil. Bu yol hiç mi hiç yol değil.

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23 Haziran seçiminde kime yarayacağı / yaramayacağı konusu bir yana; milli birlik ve beraberlik şiarına mugayir, fevkalade çirkin ve fevkalade tehlikeli bir oyun bu. İlgili trollerin ve trol meşrepli bazı siyasetçilerin dikkatine!

Hakan Albayrak’ın yazısı

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