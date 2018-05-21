Hakan Albayrak: Habire meydan okuyoruz ama meydanda esamemiz okunmuyor

Ne var ki bu deklarasyonun üzerinden altı ay geçtiği halde İslam İşbirliği Teşkilatı “377” konusunda hiçbir adım atmış değil.

Geçen Cuma günü, İsrail’in 14 Mayıs’ta Gazze’de yaptığı katliama ve ABD’nin Kudüs’teki büyükelçiliğinin açılışına tepki olarak İstanbul’da bir kere daha olağanüstü toplandı ve yine kulağa hoş gelen kararlar aldı…

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Bu sefer heyecanlanmadım tabii.

Çok gürlüyoruz, az esiyoruz.

Habire meydan okuyoruz, ama okuduğunuz meydanda esamemiz okunmuyor.

Son sözümüz yine de şu olsun: Çıkmamış candan ümit kesilmez.

Hakan Albayrak’ın yazısı