Hakan Albayrak: FETÖ’cülerin mücadele yöntemlerini benimseyen kimselerin ‘Evet’çiliğini hepten sevimsiz buluyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a topyekûn ve kayıtsız şartsız muhalefeti marifet belleyen, “Seni başkan yaptırmayacağız” sığlığını yüksek siyaset zanneden kimselerin “Hayır”ında hikmet aramam.

Beri tarafta yeni sistem teklifine “Evet” veya “Hayır” demeyi vatana sadakat ile vatana ihanet arasında bir tercih gibi gören / gösteren kimi “Reisçi” çevrelerin propagandası da bana uymaz.

Bunların “Evet”çiliğini sevimsiz buluyorum.

Hele, siyasi mücadelede ahlâk tanımayan ve FETÖ’cülerin mücadele yöntemlerini (yalan, iftira, haysiyet cellatlığı) benimseyen kimselerin “Evet”çiliğini hepten sevimsiz buluyorum.

Erdoğan ve AK Parti’yi ne kategorik olarak reddeden ne de kayıtsız şartsız destekleyen, iktidarın şu veya bu uygulamasına destek olmayı da karşı çıkmayı da zül saymayan, doğru bildiklerine doğru ve yanlış bildiklerine yanlış diyen iyi niyetli kimselerin “Hayır”cılığı bana o FETÖ’vari kimselerin “Evet”çiliğinden daha sempatik geliyor.

Sadece sempatik değil, sıhhatli bir çoğulculuk bakımından faydalı da geliyor.

Hakan Albayrak’ın yazısı