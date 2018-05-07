Hakan Albayrak: FETÖ, Bahçeli ve Ünal’ın mezkûr açıklamalarını ellerini ovuşturarak dinlemiştir

Dikkat buyurun; siyasi tespit (!) yahut tahlil (!) veya tenkit (!) ile yetinmedi Bahçeli, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nı lisan-ı münasiple göreve çağırarak 100 bin imza konusunu adlî ve polisiye bir boyuta taşımaya kalkıştı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da -Bahçeli’nin sözlerini kendince tevil ederek ama neticede aynı yere vararak- “Bu konuda Sayın Bahçeli’nin hassasiyetine katılıyoruz” dedi.

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Ne anlamalıyız bundan?

Meral Akşener yahut Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenler fişlenecek mi?

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Yoksa imza vermeye niyetlenenlerin bir kısmının fişlenme korkusuyla bu demokratik hakkı kullanmaktan vazgeçmelerini temine yönelik bir ‘blöf’ mü söz konusu?

Her halükârda rezalet.

Büyük rezalet.

Eminim ki FETÖ, Bahçeli ve Ünal’ın mezkûr açıklamalarını ellerini ovuşturarak dinlemiştir; ‘Oh oh, bizim kurmaya çalıştığımız baskı rejimini ne güzel unutturuyorlar’ diye bayram ederek…

Hakan Albayrak’ın yazısı