Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: FETÖ, Bahçeli ve Ünal’ın mezkûr açıklamalarını ellerini ovuşturarak dinlemiştir

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

Dikkat buyurun; siyasi tespit (!) yahut tahlil (!) veya tenkit (!) ile yetinmedi Bahçeli, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nı lisan-ı münasiple göreve çağırarak 100 bin imza konusunu adlî ve polisiye bir boyuta taşımaya kalkıştı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da -Bahçeli’nin sözlerini kendince tevil ederek ama neticede aynı yere vararak- “Bu konuda Sayın Bahçeli’nin hassasiyetine katılıyoruz” dedi.

Reklam

Ne anlamalıyız bundan?

Meral Akşener yahut Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenler fişlenecek mi?

Reklam

Yoksa imza vermeye niyetlenenlerin bir kısmının fişlenme korkusuyla bu demokratik hakkı kullanmaktan vazgeçmelerini temine yönelik bir ‘blöf’ mü söz konusu?

Her halükârda rezalet.

Büyük rezalet.

Eminim ki FETÖ, Bahçeli ve Ünal’ın mezkûr açıklamalarını ellerini ovuşturarak dinlemiştir; ‘Oh oh, bizim kurmaya çalıştığımız baskı rejimini ne güzel unutturuyorlar’ diye bayram ederek…

Hakan Albayrak’ın yazısı


Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Demirtaş umutlu: Bugün artık ‘Beni başkan yaptıracağız’

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘ülkenin sorunlarına dair çözüm üretmemek’le suçlarken, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için “Beni başkan yaptıracağız” diyerek espiri yaptı.

Kulis: Babacan finans çevrelerine ‘sahadan çekilmeyeceklerini’ anlattı

Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Ahmet Takan, AKP kurucu kadrosunda yer alan Ali Babacan’ın finans çevreleriyle bir araya geldiği toplantıda, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının gerçekleşmemesininden dolayı duyulan ‘üzüntüyü’ yansıttığını ve ‘sahadan çekilmeyeceklerini’ anlattığını öne sürdü.

Mediar Analiz: ‘Millet ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alır

Tüm partiler, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için adaylarını ve ittifaklarını belirledi. Son araştırmalarını nisan sonunda yapan Mediar Analiz’in sahipleri Ulaş Karakul ve Haluk Çalış ile kesinleşen adaylar ve ittifaklar üzerine konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...