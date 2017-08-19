Hakan Albayrak: Erdoğan’ın ‘gizli toplantı’ açıklamaları tatminkâr olmaktan çok uzak

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Yıldıray Oğur’un yazısında yer alan bilgilerden ve kulağımıza gelen başka bazı bilgilerden edindiğimiz intiba, “Büyükada’da büyük casusluk tezgâhı” tezviratının bir yanlış anlamadan kaynaklandığı, bu tezvirat bir kere başladıktan sonra geri adım atmakta zorluk çekildiği, tutuklanan kişilerin halen tutuklu olmasının bu zorluktan kaynaklandığı yönünde.

Hükümete yakın basında ilgili haberler sansayonel başlıklar altında sunuluyor ama haberlerin içerikleri -bütün zorlamalara rağmen- o sansayonelliğin hakkını veremiyor. Bir kere, “gizli toplantı” denilen toplantı aslında gizli değildi. Balık baştan kokuyor yani.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları da tatminkâr olmaktan çok uzak. Savcılığın ‘performansı’ da.

En ağır suçlamalar bile çok kolay yapılabiliyor. Mahkemeler gözaltı ve tutuklama kararlarını çok kolay alabiliyor. ‘İnsanların itibarları ve özgürlükleri söz konusu olduğunda iki kere düşünelim’ denmiyor. Uluslararası komplikasyonlar zaten hiç umursanmıyor. (Yabancı devletlerle şu veya bu konuda didişmeniz kaçınılmaz hale geldiğinde mecburen didişirsiniz. Ne yazık ki son zamanlarla kaçınılabilir didişmelere de balıklama atlanıyor. Bu arada “Ahmet Davutoğlu bizi herkesle papaz etmişti, iyi ki gitti” sakızı çiğnenmeye devam ediyor!) İyi değil bu gidiş.

Hakan Albayrak’ın yazısı