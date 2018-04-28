Hakan Albayrak: Erdoğan’a düşmanlık etmeyecek bir hareket AK Parti’nin yerini alır

AK Parti ve Erdoğan’a düşmanlık etmeyecek, ‘Onların doğrularını sahipleniyoruz, yanlışlarını tashihe adayız’ diyecek bir hareket olursa ve bu hareket güçlü bir rüzgar estirebilirse, ya -bugün değilse bile yarın- AK Parti’nin yerini alır veya AK Parti’yi hatalarından dönmeye zorlar.

Şahsi menfaatler ve parti menfaatleri memleket ve ötesi için doğru olan şeylerin çoğaltılıp yanlış olan şeylerin azaltılması imkânına tercih edilemeyeceğine göre AK Partililer böyle bir alternatifin varlığını arzu etmeli.

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Hayırda yarışın olmadığı yerde hayırlar azalabiliyor, kalan hayırların da bereketi kaçabiliyor.

Keşke bu ‘yarış’ AK Parti içinde verilebilseydi ama Erdoğan’a yönelik her eleştiri davaya ihanet muamelesi görünce mümkün olmuyor işte.

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Hakan Albayrak’ın yazısı