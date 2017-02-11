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Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: Erdoğan ve AK Parti muhalefet gibi ayrıştırıcı ve korkutucu söylemlere meyletti

Muhalefetin menfi tavrı, üstüne bir de terör furyası, Erdoğan ve AK Parti’nin insicamını bozdu.

Onlar da muhalefet gibi ayrıştırıcı ve korkutucu söylemlere meylettiler.

Üstelik, terörle mücadelede kurunun yanında yaşın da yanmasını mümkün mertebe önlemeye dönük doğru dürüst bir tedbir alamayarak, tam tersine ‘at izini iti izine karıştırmaya’ müsait bir ortam oluşturarak, yeni düşmanlıklar ürettiler.

Esenlik müjdesini gölgeleyen bu insicam bozukluğu bir an evvel giderilse ne güzel olur.

Hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, hiçbir provokasyon, hiçbir sabotaj, Erdoğan ve AK Parti’yi esenlik müjdesinden alıkoymamalı.

Geçmişte nasıl alıkoymadıysa şimdi ve bundan sonra da alıkoymamalı.

Hakan Albayrak’ın yazısı

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