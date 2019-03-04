Hakan Albayrak: Erdoğan keşke görmezden gelseydi

Başbakanken yaptığı bir konuşmada (19 Kasım 2013) Erdoğan da Osmanlı zamanındaki Kürdistan tanımlamasını hatırlatıp, bunun “tarihimizin bize devrettiği miras” olduğunu ve görmezden gelinemeyeceğini söylememiş miydi?

Keşke görmezden gelmeseydi.

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HDP ile bu konuda gene tartışsaydı; ama ‘Birlikte Türkiye’ olmayı candan benimseyen, bununla beraber Kürdistan ismine ayıp kelime muamelesi yapılmasını içlerine sindirmeleri mümkün olmayan Kürtlerin hassasiyetini gözeterek konuşsaydı.

Ne bileyim, ‘Toplumsal fay hatları ile oynamak kimseye fayda sağlamaz’ gibi cümleler kursaydı mesela.

Kürdistan ismi etrafındaki tartışmayı bu üslupla sürdürmek, seçim atmosferindeki Erdoğan’a -belki HDP’yi kıskıvrak yakaladığı zannıyla- cazip görünebilir; ama bu üslup toplumsal huzura hizmet etmediği gibi AK Parti’nin menfaatine de hizmet etmiyor.

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Hakan Albayrak’ın yazısı