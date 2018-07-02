Hakan Albayrak: Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyorum

AMBERİN ZAMAN @amberinzaman Önce seçimler: Bir çoğumuz Muharrem İnce’nin yarattığı heyecanla başkanlık seçiminin ikinci tura kalacağını, AK Parti’nin de Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tahmin ettik. Yanıldık. Muharrem İnce’nin dediği gibi başkanlık seçimlerinde Erdoğan’ın kendisine attığı 10 milyon oyluk fark dalavere ile izah edilemez. Evet, seçimler baştan aşağı en adaletsiz koşullarda düzenlendi. Ama muhalefet bunu bilerek […]