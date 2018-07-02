Hakan Albayrak: Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyorum

Şekilde de görüldüğü gibi Karar’da yazmaya devam ediyorum.
Alaattin Çakıcı meselesinden önce yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle yazılarına ara veren Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın da en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyorum.
Kimimiz çeşitlilikten hazzetmeyebilir, herkesin aynı telden çaldığı gazeteleri tercih edebilir; fakat ‘camia’ basınının genelinde -hele hele basının tümünde- tek sesliliği savunamayız. Savunabiliriz savunmasına da, büyük hata etmiş oluruz.
Hele, fikirlerini beğenmediğimiz yazarların ‘cezalandırılmasını’ istemek… Bu yöndeki tehditleri hoş karşılamak…
Aman!