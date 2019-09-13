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Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: Diyarbakır anneleri kadar cesaretiniz yok mu?

HDP’li birçok siyasetçinin, belki de çoğunun -PKK lideri Abdullah Öcalan gibi- ‘Silahlı mücadele devri geçti, şimdi legal siyaset zamanı’ diye düşünmesi, gerçekten barışçı olması hiçbir şey ifade etmiyor.

Bir şey ifade edebilmesi için PKK’dan bağımsızlıklarını ilan etmeleri ve PKK terörünü lanetlemeleri gerekir.

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En kestirme yol: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ya bizzat katılarak veya -Demirtaş gibi cezaevindelerse şayet- kamuoyuna açıklama yaparak destek vermeleri.

“PKK’nın gölgesinde siyaset yaptıkları için istedikleri gibi davranamıyorlar, korkuyorlar; hallerinden anlamak lazım” tevilinin miadı doldu.

“PKK’nın tehditlerine aldırmıyoruz, çocuklarımızı geri alana kadar buradayız!” diye haykıran anne babalar kadar cesaretleri yoksa, alayına yazıklar olsun!

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Hakan Albayrak’ın yazısı

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