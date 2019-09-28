Hakan Albayrak: Depremde yapılması gerekenleri yaparken dua da edebilirsiniz

Nihat Hatipoğlu, televizyonda depremden korunma duası okudu diye bazı tuhaf çevreler tarafından tefe konuyor.

Deprem olurken yerimizde oturup dua ederek enkaz altında kalmayı mı bekleyecekmişiz!

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Cevap:

1.Depremle ilgili tedbirler bütün televizyon kanallarında uzun uzun, tekrar tekrar, altı çizile çizile anlatılıyor. Araya bir de dua girdi diye hop oturup hop kalkmak nedir? Siz nerede yaşadığınızı zannediyorsunuz? Burası Türkiye. Böyle Fransız kalmayın ülkenize.

2.Deprem esnasında yapılması gerekenleri yaparken aynı zamanda dua da edebilirsiniz. Etmeseniz de etmeyin. Siz bilirsiniz.

Hakan Albayrak’ın yazısı