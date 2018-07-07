Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihi belirleyici olacak

Muhalefet partilerinin “daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti, daha geniş özgürlük, daha bağımsız yargı” talepleri ise -Erdoğan’ın bunlara niyeti olmadığı takdirde- vız gelip tırıs gider; çünkü AK Parti ve MHP tabanları, Cumhuriyet Halk Partisi’nden, İYİ Parti’den, Halkların Demokrasi Partisi’nden gelen her talebe şüpheyle bakar ve Erdoğan’a ‘Doğru söylüyorlar, muhalefetin bu dediklerini yapmalısın’ demeyi zül addeder.

Ortalama AK Parti veya MHP seçmeni, daha fazla demokrasinin, daha güçlü hukuk devletinin, daha geniş özgürlüğün, daha bağımsız yargının gereğine inansa bile, iyi niyetine inanmadığı muhalefetle ağız birliği etmektense bunların eksikliğine katlanmayı tercih eder.

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Görünen o ki, bu hususlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tercihi belirleyici olacak.

Tercihinin kendi taahhütlerine sadakat yönünde olmasını, kısa vadede kendi iktidarı için böyle bir ihtiyaç hissetmese bile Türkiye’nin esenliği için bu taahhütlerini gerçekleştirmesini dileriz.

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Önümüzdeki günlerde ilan edeceği Bakanlar Kurulu, tercihi hakkında bir fikir verecektir.

Hakan Albayrak’ın yazısı