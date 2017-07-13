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Hakan Albayrak: CHP’nin tarihî haksızlığı, AK Parti’nin her şeyini haklı çıkarmaz

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CHP’nin tarihî haksızlığı, AK Parti’nin her şeyini haklı çıkarmaz.

AK Parti hareketinin içinde yer alan veya bu harekete destek veren kimselerin iktidara yönelik eleştirileri bile “davaya ihanet” diye damgalanıp lanetlenebiliyor, halbuki dostça uyarı ve nasihatin teşvik edilmesi lazım.

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Bazen yersiz, anlamsız, hatta akla ziyan eleştiriler de gelir… Gelsin!

Mühim olan, istişare ilkesini / kültürünü yaşatmak.

***

Akıl akıldan üstündür.

Bunu aklımızdan çıkarırsak, bunun gereğini yapmazsak, çürümenin, paslanmanın, “metal yorgunluğu”nun ve dahî mental yorgunluğun önüne geçemeyiz.

Hakan Albayrak’ın yazısı

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