Hakan Albayrak: Bu gidişle Mescid-i Aksa’nın yıkılışını da normal karşılayacağız

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(…) Mescid-i Aksa’nın 50 senedir İsrail işgali altında olmasını gayet normal karşılıyoruz işte…

Mescid-i Aksa’nın yıllardır altının oyulmasını gayet normal karşılıyoruz işte…

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(…) Mescid-i Aksa’da Cuma namazının tamamen yasaklanmasını bile gayet normal karşılayacak kıvama geldik işte…

İsrailli bir bakan “Mescid-i Aksa bizim elimizde. Açılıp kapanması konusunda ilk ve son söz İsrail’e aittir” diye kestirip atıyor ve biz bunu da gayet normal karşılıyoruz işte…

Hükümetimiz kınıyor ediyor, başka İslam ülkelerinin hükümetleri de kınama mesajları yayınlıyor ama bu kınama mesajlarındaki ‘formalite’ havası dahî vaziyetin ne kadar kanıksandığına delalettir.

Herhangi bir ara formüle tevessül gereği duymadan da Mescidi Aksa’yı yıkıp “Süleyman Mabedi”ni inşa etmeye kalkabilir İsrail.

Öyle veya böyle…

Günün sonunda yapmak istediği şey kesinlikle budur İsrail’in.

Bize çektiği her yoklamada direncimizin biraz daha zayıfladığını görüp de kararlılığının güçlenmemesi ne mümkün?

Hakan Albayrak’ın yazısı