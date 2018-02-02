Hakan Albayrak: Biz şehitlerimizi ayırmayız ama CHP ayırır

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda TSK’dan 70 civarında, ÖSO’dan ise 600 civarında şehit vermiştik…

Zeytin Dalı Harekâtı’nda bugüne kadar verdiğimiz şehitlerin dörtte üçü ÖSO’dan…

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Biz şehitlerimizi ayırmayız ama CHP ayırır; öyleyse soralım Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına:

ÖSO bu harekâtta yer alamasaydı ve TSK daha fazla şehit verseydi ne yapardınız?

Haydi, itiraf edin, ÖSO’yu şimdiye kadar boşuna mı beslediniz diye hesap sorardınız hükümetten; Mehmetçik Suriye’de savaşıp şehit verirken ÖSO bir kenarda oturup seyrediyor diye ortalığı ayağa kaldırırdınız.

Hakan Albayrak’ın yazısı