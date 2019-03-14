Hakan Albayrak: Bir gün gerçekten bir beka meselesi doğar ve siz bunu söylersiniz de millet oralı olmaz

Beka meselesi hayat memat meselesidir.

Bir şeyi “Türkiye’nin bekası için” istemek, bir şeye “Türkiye’nin bekası için” çağırmak, o şey olmadığında veya yapılmadığında Türkiye’nin yıkılacağını ileri sürmektir.

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Ağır kelimedir “beka”, ağır sözdür “beka meselesi”.

40 yılda bir, bıçağın gerçekten kemiğe dayandığı yerde -mesela FETÖ’nün devleti ele geçirecek gibi olduğu 17-25 Aralık süreci veya 15 Temmuz gecesi gibi bir yerde- sarf ederseniz yer gök sarsılır.

Ağzınıza sakız ederek yerli yersiz demeden her gün 40 kere sarf ettiğinizde ise hafifler, etkisini kaybeder.

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Sonra bir gün gerçekten bir beka meselesi doğar ve siz bunu söylersiniz de millet oralı olmaz; Allah korusun.

Hakan Albayrak’ın yazısı