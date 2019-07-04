Hakan Albayrak: Beraat kararına ‘FETÖ uydurmasıymış’ diyenler Kemalist darbeciliğin izlerini kaybettirmeye çalışıyor

Davanın yanlış bir şekilde açılmış ve yürütülmüş olması, darbecilikle alakalı görülen / gösterilen herkesin aynı torbaya konup ‘Ergenekon’ diye bir çatı örgütün varlığının ileri sürülmüş ve bunda ısrar edilmiş olması, en önemlisi FETÖ yargısının örgütsel amaçlarla kurunun yanında -hatta kurudan ziyade- yaşı da taammüden yaktığının zamanla anlaşılmış ve bu davada at izinin it izine karıştığının tespit edilmiş olması, beraat kararını zorunlu ve kaçınılmaz kılmıştır.

Bununla beraber, Ergenekon Davası’nı doğuran atmosferin Kemalist darbecilikle yoğrulmuş bir atmosfer olduğu da hatırlanmalı.

Reklam

Mahkemenin verdiği beraat kararı üzerine “Demek ki darbecilik iddiaları tümüyle yalanmış, hepsi FETÖ uydurmasıymış” diyenler ya menfi manada saflık sergiliyor veya Kemalist darbeciliğin izlerini kaybettirmeye çalışıyor.

Hakan Albayrak’ın yazısı