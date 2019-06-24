Hakan Albayrak: Basiretsizliğin ve ferasetsizliğin bedeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 31 Mart’ta yapılan seçimin neticesi AK Parti’yi yaralamış ama sarsmamıştı; dünkü seçimin neticesi ise iktidar için fena halde sarsıcı oldu. ‘AK Parti seçmeni dünya yıkılsa CHP’ye gitmez’ kuralı ve bunun sağladığı konfor kesin olarak bozulmuş bulunuyor. Siyasette artık her şey masada…

İmamoğlu 31 Mart’ta 13 bin oy farkla kazanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kıl payıyla kaybeden, üstelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elde eden AK Parti’nin, onur kırıcı olmayan bu neticeyi kabul edip işi orada bırakmak yerine, dramatik bir yenilgi -yahut şaibeli bulunacak ve ortalığı iyice karıştıracak bir zafer- ihtimali aşikar olduğu halde seçimin yenilenmesinde ısrar etmesi olağanüstü büyük bir saçmalıktı. Hiç gereği yokken, anlamsızca risk aldı AK Parti.

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Hakan Albayrak’ın yazısı