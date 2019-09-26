Hakan Albayrak: Babacan’ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu’na rezervi yüzünden ayrılar



Bulunduğum ortamlarda bu (yeni parti) teşebbüslere umutla bakanlar çoğunluktaydı.

Bunların istisnasız hepsinin içinde bir ukde var ama: ‘İkisi niye ayrı?’

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Davutoğlu, Youtube’daki Bidebunuizle programında bu ayrılığın sebebi sorulduğunda “Ben de bilmiyorum ve anlam veremiyorum” demişti. Liderlik konusunda bir anlaşmazlık mı vardı? Ciddi siyasi görüş farklılıkları mı ortaya çıkmıştı?

Ne biri ne öteki diyor Davutoğlu: “Aramızdaki ayrılık, genel başkanlık ya da aradaki görüş ayrılığı sebebiyle de değildir.”

Kulislere vakıf olanların zaten bildiği gibi; beraberlik, Babacan’ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu’na rezervi yüzünden gerçekleşemedi ve gerçekleşemiyor.

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Hakan Albayrak’ın yazısı