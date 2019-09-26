Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakan Albayrak: Babacan’ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu’na rezervi yüzünden ayrılar


Bulunduğum ortamlarda bu (yeni parti) teşebbüslere umutla bakanlar çoğunluktaydı.

Bunların istisnasız hepsinin içinde bir ukde var ama: ‘İkisi niye ayrı?’

Reklam

Davutoğlu, Youtube’daki Bidebunuizle programında bu ayrılığın sebebi sorulduğunda “Ben de bilmiyorum ve anlam veremiyorum” demişti. Liderlik konusunda bir anlaşmazlık mı vardı? Ciddi siyasi görüş farklılıkları mı ortaya çıkmıştı?

Ne biri ne öteki diyor Davutoğlu: “Aramızdaki ayrılık, genel başkanlık ya da aradaki görüş ayrılığı sebebiyle de değildir.”

Kulislere vakıf olanların zaten bildiği gibi; beraberlik, Babacan’ın etrafındaki bazı kimselerin Davutoğlu’na rezervi yüzünden gerçekleşemedi ve gerçekleşemiyor.

Reklam

Hakan Albayrak’ın yazısı

SON HABERLER

Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...