Hakan Albayrak: Almanya, Deniz Yücel’in tutuklanmasını makul karşılamak mecburiyetinde değil

Almanya, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de terör bağlantısı şüphesiyle tutuklanmasını makul karşılamak mecburiyetinde değil.

Türkiye de, Almanya’daki Milli Görüş Teşkilatları’nın gizli servis takibine uğramasını yahut Diyanet imamlarının casus muamelesi görmesini anlayışla karşılamak mecburiyetinde değil.

Ama birbirine köklü bağlarla bağlı olan, karşılıklı bağımlılık diyebileceğimiz bir ilişki içinde bulunan Türkiye ve Almanya, bu gibi meseleler karşısında aklıselimi korumaya mecbur.

Türkiye’nin iki bakanının ‘demokrasi şampiyonu’ Almanya’da konuşturulmaması ne demek?

Makul bir izahı yok bunun; olamaz.

Hakan Albayrak’ın yazısı