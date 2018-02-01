Hakan Albayrak: 11 TTB yetkilisini göz altına almak aşırı bir tepki

TTB’nin bildirisinde, “Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur” deniyor.

Ne yapalım şimdi?

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Bu argümana istinaden terörle mücadelenin gereğini mi yadsıyalım?

Ben bunu okuyunca gülüp geçmiştim.

Devletin daha hassas davranmasını anlarım ama Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefet iddiasıyla 11 TTB yetkilisini göz altına almak aşırı bir tepki.

Ortada şiddet yok, şiddete davet de yok; öyleyse söze karşı sözle yetinilmeliydi.

Hakan Albayrak’ın yazısı