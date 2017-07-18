Hak savunucularının tutuklanmasının ardından Merkel: Tamamen haksız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan altı hak savunucusu için Türkiye’ye mesaj verdi.

İstanbul’da toplantı halindeyken polis baskını sonrası gözaltına alınanlardan altısı, sabaha karşı tutuklanmıştı.

Reklam

Tutuklananlar arasında Alman vatandaşı Hivos üyesi Peter Steudtner de bulunuyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Merkel, aktivistin serbest bırakılmasını talep ederek “Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız” dedi.

Aktivistin serbest bırakılması için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Merkel, tutuklamayı ‘suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderilmesi’ olarak tanımladı.

Merkel, endişeli olduklarını da bildirdi.