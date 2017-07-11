Hak savunucuları yedi gün daha gözaltında: Aramada Temelkuran’ın kitabına el kondu!

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Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkındaki gözaltı süresi yedi gün daha uzatıldı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında olan hak savunucularını ‘terör örgütü üyeliği’yle suçluyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor.

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Temelkuran’ın kitabı da ‘delil’ oldu

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre gözaltına alınanların evlerinde arama yapıldı.

Evi aranan Kadın Koalisyonu’ndna İlknur Üstün’ün evinden yazar Ece Temelkuran’ın ‘Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita’ adlı kitabıyla birlikte üç kitaba el konuldu. Üstün’ün evinden ayrıca kadın çalışmalarıyla ilgili CD’ler, SIM kartlarıve iki eski telefonu ile dijital materyal alındı.

Gözaltındaki isimlerr şöyle: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi.