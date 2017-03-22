‘Hak ettiği’ saygıyı görmek istiyor: ‘Her yerde Arda var’ diyorlar, tabii ki de ben olacağım

Barcelona’da forma giyen Arda Turan, saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelmesine yönelik eleştirilere yanıtında mütevazı olmadı: “Tabii ki de her yerde ben olacağım. Yüz yıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var!”

‘Tabii ki de her yerde ben olacağım’

Fanatik gazetesinden Aslıhan Çil ve Ömer Necati Albayrak’a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, “Arda Turan olmanın, bu kadar popüler bir yaşantının ne gibi dezavantajları var? Hayatını nasıl tanımlarsın?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Dezavantajları ne biliyor musunuz! Çok göz önünde oluyorsunuz. Hakkınızda sürekli haberler yapılıyor. Benim işim sahada olduğu için insanlar sürekli, ‘Aaa her yerde Arda var’ diyor. Tabii ki de her yerde ben olacağım. Yüz yıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var! Portekizliler’in bir sözü vardır; ‘Fazla mütevazılık kibir göstergesidir’ diye… Kaç tane Arda vardır. Ama ben yemin ediyorum size… Geçen sene İstanbul’a geldiğim gün sayısı sekizi geçmemiştir. Milli takımı çıkar, sekiz günü geçmemiştir. Geçen gün mesela Arda’nın mal varlığı diye haber yapmışlar. Ne kadar ayıp bir şey ya… “

‘Küçükken, ‘Çok büyük oyuncu’ dediklerimizin kaçı buralara gelip oynamış!’

Hayatının her alanında ‘hak ettiği’ saygıyı görmek istediğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: “Çünkü ben ülkenin değeri olarak saygısını gösteriyorum. Ben buralardan gidince göreceğiz Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek! Emre abiye sorun anlatsın. Bizim küçükken, ‘Çok büyük oyuncu’ dediklerimizin kaç tanesi buralara gelip oynamış! Hepsi abilerimiz… Ama rica ediyorum. Burada bir başarı varsa… Ülkenin gençlerine bir örnek, hayal olabiliyorsak kıymeti bilinsin bunun. Bugün dünyanın en büyük maçında, tarihin en büyük maçında, en kritik anında belki ‘kurtarıcı’ olarak oyuna giriyorum. Adam diyor ki; ‘ne yaptın 6-1’lik maçta?’… Ne mi yaptım? Sen hangi gözle izliyorsun maçı veya nasıl bir bakış açısıdır. İyiyi değil, kötüyü görüyoruz. Anlatmak istediğim bu. Eleştiri olur ama iyisini, güzelini görmek önemli.”