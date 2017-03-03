Hagi’nin sol ayağının ‘sırrı’: Antrenmanlarda bu kadar çalışmasaydım böyle vuramazdım

Galatasaray’ın efsanelerinden eski futbolcu Gheorghe Hagi, sol ayağıyla yaptığı unutulmaz vuruşlarını çok çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.

‘Bıkmadan tekrar ederek vuruş tekniğinizi geliştirmeniz gerek’

‘Düşünen spor dergisi’ Socrates’in bu ayki sayısında yer alan röportajında Türkiye’de geçirdiği yıllarda yolunun kesiştiği bazı isimlerin sorularını yanıtlayan Hagi, eski takım arkadaşı Suat Kaya’nın, “Bir insan bu ayakkabı numarası, bu ayak ve bu adalelerle topa nasıl böyle vurabilir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Elbette bazı yetenekler doğuştan. Sonrasında ise antrenmanlarda bıkmadan tekrar ederek vuruş tekniğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sol ayağım gerçekten müthiş güçlü. Ama antrenmanlarda bu kadar çalışmasaydım böyle vuramazdım…”

‘O kalın çorapları giyecek kadar kazma değildim’

Hagi, Hakan Ünsal’ın, “Maçlara çıkarken çorap giymiyor olması bir uğur muydu, yoksa daha mı rahat ediyordu?” sorusunaysa, “Topu ve ayakkabılarımı daha iyi hissetmek için çorap giymiyordum. Tamamen teknik. Ben o kalın çorapları giyecek kadar kazma değildim! (Gülüyor) Çorap giymem gerektiğinde bile çok ince çorapları tercih ediyordum” karşılığını verdi.