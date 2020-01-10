Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısına rağmen harekatı sürdürecek

Libya’nın doğusundaki Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’taki askeri harekattan vazgeçmeyeceğini açıklayarak, Rusya ve Türkiye’nin ateşkes çağrısını reddetmiş görünüyor.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye ve Rusya iki gün önce, Libya’daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak gece yarısı itibariyle durdurma çağrısında bulunmuşlardı.

Reklam

Hafter kumandasındaki Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) açıklamasında, Rusya’nın ‘Libya’da barış ve istikrar arama’ teklifini memnuniyetle karşıladıkları ancak ‘silahlı kuvvetlerin başkent Trablus’u kontrol eden terörist gruplara karşı savaşlarındaki çabalarının devam ettiği’ belirtildi.

Reuters’a konuşan adının açıklanmasını istemeyen LNA’ya yakın üst düzey bir kaynak, LNA’nın bu açıklamasını Rusya ve Türkiye’nin ateşkes çağrılarının ‘şartlı kabulü’ olarak nitelendirdi.

Türkiye iki rakip hükümetin hakimiyet kurmaya çalıştığı Libya’da ülkenin batısında Trablus merkezli BM’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor, Rusya ise ülkenin doğusuna hakim Hafter bağlı güçleri destekliyor.

Reklam

Hafter’a bağlı güçler geçen yıl nisan ayında Trablus hükümetine karşı geniş çaplı taarruz başlatmıştı.