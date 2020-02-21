Hafter: Türkiye Libya’dan çekilirse ateşkese hazırız

Libya’nın doğusuna hakim olan Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter, ‘Türkiye destekli Suriyeli paralı askerlerin’ Libya’dan ayrılmaları ve Ankara’nın Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne silah sağlamayı bırakması durumunda ateşkes için hazır olacağını açıkladı.
Hafter’e karşı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Türkiye, bu kapsamda Libya’da askeri danışman ve eğitmenler konuşlandırmıştı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus limanına Hafter güçleri tarafından pazartesi günü düzenlenen saldırının ardından İsviçre’nin Cenevre kentindeki ateşkes görüşmelerinden salı günü çekilmişti.
Hafter, Rus RIA haber ajansıyla yaptığı söyleşide, Suriyeli ve Türk birliklerinin çekilmesi, Türk silahlarının Trablus’a verilmesinin sona erdirilmesi ve (Trablus’taki) ‘terörist gruplarının’ tasfiyesi gibi birçok koşulun yerine getirilmesi sonucunda ateşkes olacağını söyledi.