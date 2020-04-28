Hafter, Libya yönetimine el koyduğunu açıkladı

Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter, ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke yönetimine el koyduklarını açıkladı.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Libya Ulusal Ordusu’nun ‘tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını’ söyleyen Hafter, “Silahlı kuvvetler ülke yönetimini üzerine alıp Suheyrat Anlaşması’nın feshedildiğini duyuruyor. Ağır sorumluluğa rağmen halkın iradesini ve verdiği yetkiyi kabul ediyoruz” dedi.

Reklam

Hafter, Libya Ulusal Ordusu’nun, ‘halkın iradesine uygun olarak’ daimi sivil kurumların oluşması için çalışacağını dile getirerek “İnsanlar hayatlarının efendisi olmalı ve geleceklerini demokrasi yoluyla seçmeli. İlk günden itibaren hedefimiz Libyalıların iradesini korumaktı” ifadesini kullandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını öngören ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması’nın ülkeyi yıktığını ve tehlikeli duruma getirdiğini öne süren Hafter, “Bu anlaşma karanlık geçmişin bir parçası oldu” diye ekledi.

ABD ve Rusya’dan tepki

ABD’nin Trablus büyükelçiliği, Halife Hafter’in kendisini tek taraflı ‘devlet başkanı’ ilan ettiği açıklamasından ‘üzüntü duyduğunu’ bildirdi.

Reklam

Büyükelçilik, “Hafter ve Libya’daki diğer aktörlerin diyalogla ülkeyi ileriye taşıyacak bir girişimde bulunmalarının ABD tarafından memnuniyetle karşılanacağını” açıkladı.

Rus parlamentosunun üst kanadında dışişleri komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, Hafter’in Suheyrat Anlaşması’ndan çıktıkları yönündeki açıklamasının çok endişe verici olduğunu belirterek “Bu anlaşmanın alternatifi yok” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın dışişleri komitesi başkanı Leonid Slutskiy, Hafter’in açıklamasını ‘enformasyon saldırısı’ olarak nitelendirdi.

Libya Başbakanı Serrac’dan tepki

Birleşmiş Milletler’in resmi otorite gördüğü ve Türkiye’nin de desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Halife Hafter’in kendisini ‘devlet başkanı’ ilan etmesinin, onun darbe projesinin sonlandırılması gerekliliğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Serrac, Hafter’in iktidar hevesinin ve ahmaklığının son raddesine ulaştığını belirterek, “İsyancı (Hafter) yeni bir darbe ilan ederek, yıllar önce başladığı darbe silsilesine yenisini ekledi” ifadesini kullandı.

Hafter’in söz konusu ilanının, Suheyrat Anlaşması’na ve ülkedeki tüm siyasi çevrelere yapılmış bir darbe olduğunu kaydeden Serrac, Hafter’in aldığı yenilgileri örtbas etmek için böyle bir hamlede bulunmasını beklediklerini, bunun kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.

Serrac, ülkenin doğusundaki Tobruk kentindeki meclis üyelerine Trablus’taki meslektaşlarının safına katılma çağrısı yaptı.

Hafter daha önce de darbe yapmıştı

Fas’ın Suheyrat kentinde 2015 yılında düzenleen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya’da geçiş sürecini yönetmek üzere UMH görevlendirilmişti.

Son olarak Nisan 2019’da başkent Trablus’a saldırı emri veren Hafter, daha önce de ‘yönetime el koyduğunu’ açıkladığı bir darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenen Libya konulu konferansta, ülkenin BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH ile Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

İki taraf arasında düzenlenen görüşmeler başarısızlığa uğramış ve süreç askıya alınmıştı.