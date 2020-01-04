Hafter güçleri Trablus yakınına saldırı düzenledi: 20 ölü

Libya’nın doğusundaki Tobruk merkezli General Halife Hafter’e bağlı güçlerin, Libya’nın başkenti Trablus’un güneyindeki Hadbe bölgesine gece saatlerinde saldırı düzenlediği ve saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
TRT Haber’e göre, ölenler arasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (GNA) bağlı güçler de bulunuyor. Yaralanan çok sayıda kişi bölgeden çıkarıldı. Hadbe bölgesine giden yollar ise kapatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), iç karışıklığın sürdüğü Libya’da bulunabilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yetki verilmesini içeren tezkere, 2 Ocak’ta TBMM’de kabul edilmişti.