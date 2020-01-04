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Yaramazlara biraz batar!

Hafter güçleri Trablus yakınına saldırı düzenledi: 20 ölü

Libya’nın doğusundaki Tobruk merkezli General Halife Hafter’e bağlı güçlerin, Libya’nın başkenti Trablus’un güneyindeki Hadbe bölgesine gece saatlerinde saldırı düzenlediği ve saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TRT Haber’e göre, ölenler arasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (GNA) bağlı güçler de bulunuyor. Yaralanan çok sayıda kişi bölgeden çıkarıldı. Hadbe bölgesine giden yollar ise kapatıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), iç karışıklığın sürdüğü Libya’da bulunabilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yetki verilmesini içeren tezkere, 2 Ocak’ta TBMM’de kabul edilmişti.

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