Hafter güçleri petrol sahalarını ablukaya aldı, petrol fiyatları yükseldi

Libya’nın doğusunu kontrol eden Hafter güçlerinin batıdaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin elindeki büyük petrol sahalarını ablukaya alması sonucu dünyada petrol fiyatlarında büyük yükseliş yaşanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Brent petrolününün varili, gün içinde 66 dolar seviyesini gördükten sonra 65.44 dolarda seyrediyor. Brent petrol fiyatının 9 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyede olduğu bildiriliyor.

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Libya’nın güneybatısındaki iki büyük petrol sahası, pazar günü Hafter güçleri tarafından ablukaya alınmış, boru hattındaki akış kesilmişti. Libya devlet petrol şirketi NOC, Libya’nın ablukaya alınan iki önemli petrol sahası Şarara ve el-Fiil’de ‘force majeure’ (mücbir sebep) ilan etti. Böylece Libya’dan petrol ithalatı kesintiye uğrarken, Hafter güçlerinin ele geçirmek için nisan ayından beri harekatının sürdüğü başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) en büyük gelir kaynağı da kesilmiş oldu.

Reuters’a konuşan petrol ‘broker’ları ise petrol piyasasının yeterli emniyet stokuna sahip olduğunu hatırlatarak, petrol fiyatlarındaki yükselmenin geçici olduğunu belirtiyorlar.