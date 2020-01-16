Hafter görüşmede ‘sinir krizi’ geçirmiş; yetkili ‘Putin bunu unutmaz’ demiş

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde pazartesi günü düzenlenen Libya barış görüşmelerinde, ülkedeki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birebir görüşmek istediği, bu olmayınca da ‘sinir krizi geçirdiği’ için anlaşmayı imzalamadan ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları durduracak ateşkes kararına ulaşmayı başaramamış, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Halife Hafter’in ateşkesi imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurmuştu.

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Rusya Savunma Bakanlığı da Hafter’in ateşkes anlaşmasına iyimser yaklaştığını ve değerlendirmesinin iki gün süreceği belirtmişti. Çarşamba günü ise Hafter’e bağlı güçler Trablus’un güneyine füze saldırısı düzenlemişti.

‘Sinir krizi geçirdi’

Bloomberg’ün haberine göre, Libya barış görüşmeleri kapsamında Moskova’ya gelen Hafter’in ‘Kremlin’de kırmızı halıyla karşılanmayı beklediği’ ve Putin’le birebir görüşmeyi planladığı, fakat bunun yerine kendini dışişleri bakanlığının binasında toplantıda bulduğu belirtildi.

“Putin, Libya’daki tarafları ateşkes anlaşması için Moskova’ya davet ederken, 76 yaşındaki Hafter’in efsanevi inadını hesaba katmamış gibi görünüyor” denilen haberde, yaşananlar üzerine Hafter’in ‘sinir krizi’ geçirerek ülkeyi terk edip özel jetine binerek Ürdün’ün başkenti Amman’a gittiği idda edildi.

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‘Putin bunu unutmaz’

Rusya Dışişleri Konseyi uzmanlarından Kirill Semonov, yaşananları şöyle değerlendirdi: “Putin bunu unutmaz. Hafter, barış anlaşmasını imzalaması beklenirken kaçtı gitti. Hem Rusya’nın itibarını zedeledi hem de ev sahiplerine saygısızlık etti.”

Türkiye ve Rusya kimseye haber vermedi

Barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri yakından takip eden bir yetkili, Rusya ve Türkiye’nin Libya’daki taraflar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve nisan ayından bu yana ateşkes için çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler’e (BM) danışmadan ateşkes çağrısı yaptıklarını belirtti.

Hafter ile Moskova’da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Mustafa es-Serrac, yaşanan krizin ardından ‘ne olduğunu anlamak için’ Türkiye’ye gelirken, Putin de Mısır ve BAE’deki liderlerle telefonda görüştü.

Mısır ve BAE: Türkiye’ye fazla imtiyaz verildi

Bloomberg’e konuşan yetkiliye göre, ‘Türkiye’ye çok fazla imtiyaz verildiği’ için BAE ve Mısır anlaşmadan yana olmadıklarını söyledi.

Moskova’daki görüşmeleri yakından takip eden bir Türk yetkili ise, ateşkesin Rusya ile Türkiye’in petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde işbirliği olanağı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin anlaşmayla birlikte Libya ile 28 Kasım’da yaptığı ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı da koruma altına alacağını ifade etti. Anlaşmaya Yunanistan ve Avrupa ülkeleri itiraz etmişti.