Haftanın ‘Kıymetliler’i: Tuvalet kağıdının ‘çapı’; Pisa’nın ‘kimlik krizi’; Survivor ofiste

Türkiye’nin yoğun gündeminde bazen hayata dair haberler gözden kaçabiliyor. Diken editörleri de bazı haberlerin gündemde arada kaynayıp gittiğini ve yeterince ilgi görmediğini düşünüyor.

Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.

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Tuvalet kağıdının fiyatı da rolusu da ‘genişledi’

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve enflasyonun yüzde 25’in üzerini görmesi cebimizi kadar tuvalet koşullarımızı da etkilemeye başladı. Fiyatı yaklaşık yüzde 60 oranında zamlanan tuvalet kağıdının rulolarının genişletildiği belirlendi.

Böylece dışarıdan bakınca tuvalet kağıdı ruloları aynı boyda gözükmesine karşın üzerinde daha az kağıt var. Hem zamlı hem de daha az. Tıpkı paketli diğer her üründe olduğu gibi.

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Nasıl beslensek?: Erdoğan da net cevap arıyor

Beslenme ve sağlıklı yaşamla ilgili haddinden fazla öneri var ve bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. O doktorun diyetini mi yapmalıyız, bu uzmanın programına mı uymalıyız? Karar vermek güç.

Anlaşılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu karışıklıktan memnun değil ve durumun çözüme kavuşturulmasını istiyor: “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin’ diyor, biri de ‘Yemeyin’ diyor. Biri ‘Yağı su gibi için’ diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye’ diyor, biri ‘Yeme zararlı’ diyor.”

Pisa Kulesi ‘kimlik krizi’ yaşıyor

İtalya’daki turistik Pisa Kulesi’nin eğimi azalmaya başladı. Tabii, bunun sebebi ziyaret eden herkesin düzeltmeye çalışırmış gibi yaptığı o alışıldık fotoğraflar değil. Kule son 20 yılda dört santimetre düzleşti.

Bunda 2001’e kadar yapılan zemin sağlamlaştırma çalışmalarının etkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre Pisa Kulesi ‘kimlik krizi’ yaşayabilir.

Survivor ofise girdi

Issız bir adadaki iki grubun yarıştığı yarışma programı Survivor’ı izlemek keyifli olabilir. Özellikle ‘zayıf halka‘nın elendiği kısımları epey heyecanlı. Ama bu durumu gerçek hayata taşıyınca o heyecan bir anda ‘ölüm kalım meselesi’ne dönüyor.

Hollanda’da ekonomik sıkıntıya düşen bir şirket de, işten çıkarılacak olanları şirket çalışanlarının oylarıyla belirledi.

Yerlilerle temas ölüm getirdi: Cesedin nasıl alınacağı tartışılıyor

Hindistan’ın Andaman ve Nicobar adalarını geçen cuma ziyaret eden ve misyoner olduğu sanılan bir ABD vatandaşı, bölgede yaşayan koruma altındaki yerli kabile üyeleri tarafından öldürüldü.

Ancak söz konusu cesede ulaşmak kısa sürede mümkün gözükmüyor zira adaya başka bir ‘medeniyet’in girişi engellenmiş durumda. Bunun sebebi ise yerlilerin modern dünya hastalıklarına karşı bağışıklığının olmaması.