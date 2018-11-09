Haftanın ‘Kıymetliler’i: ‘Saltbae’ boşa çıktı; parayla saadet olmaz; frodyen dolandırıcı

Türkiye’nin yoğun gündeminde bazen hayata dair haberler gözden kaçabiliyor. Diken editörleri de bazı haberlerin gündemde arada kaynayıp gittiğini ve yeterince ilgi görmediğini düşünüyor.

Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.

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Bilim de dediğimize geldi: Parayla saadet olmaz

Yıllardır hepimizce bilinen “Parayla saadet olmaz” sözünü bilim de kanıtladı. 4 bin 500 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre fazla kazananlar hayatlarınan pek memnun değilmiş. Çünkü hep daha fazlasını istiyorlarmış. Üstelik hem strese giriyor hem de yalnız hissediyorlarmış.

Az kazananlar öyle mi? “Bir lokma bir hırka” diyenler daha mutlu.

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‘Saltbae’nin pek bir olayı yokmuş

Fenomen kasap Nusret deyince akla hemen ‘tuzlama’ hareketi geliyor. Nusret bu hareketin patentini almaya çalıştı, kısmen de başarılı oldu.

Ama Avrupa pek öyle düşünmüyor. Avrupa’ya göre bu tuzlama hareketinin ayırt edici hiçbir yanı yok.

Üremeyi yavaş yavaş bırakıyoruz

Son 70 yılda üremekten yavaş yavaş uzaklaştığımız bilimsel bir araştırmayla tescillendi. Doğurganlık hızı hem dünyada hem de Türkiye’de düşüyor. Muhtemelen yüz yıl içinde dünya yaşlı nineler ve dedelerden ibaret olacak.

“İnsanlığın sonu mu geliyor?” diye düşünmekten alıkoyamıyor insan kendini. Neyse ki hala üremeye devam ediyoruz. Ama genç nüfus çok azalacak.

Frodyen dolandırıcı

Dolandırıcıların ‘çakal’ olanlarına alışkınız ama bu kadar entelektüel bir faaliyete girişen ilk kişi bu herhalde.

Mustafa K. isimli ilkokul mezunu bir yurttaş, kendisini ‘doktor’ ve ‘akademisyen’ diye tanıtarak ilişki yaşadığı kadınları dolandırmış. Dersine öyle iyi çalışmış ki, kadınların psikolojilerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un kitaplarını okumuş.

Selfie’nin sanata zararları

Selfie çekerken düşüp ölenlerle sık sık karşılaşmak mümkün. Azımsanamayacak bir sayı var. Ama aynı zamanda selfie çekmek sanat eserlerine de ciddi ve hatta geri alınamaz zararlar veriyor.

Mesela Rusya’da bir sanat galerisinde dört kadının selfie çekme merakı yüzünden Salvador Dali ve Francisco Goya’nın tabloları duvarın altında kalarak hasar gördü.

Gazetecilerin işini robotlar mı yapacak?

Görünüşe bakılırsa evet. Çin ilk İngilizce konuşan yapay zeka sunucusunu tanıttı.

Yapay zekaya sahip sunucunun görüntüsü ve konuşmalarını gerçek bir insandan ayırmak hiç de mümkün değil.