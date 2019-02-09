Haftanın ‘Kıymetliler’i: ‘Müşrik şarkılar’, Papa’nın ‘busesi’, cami altı tünel…

Türkiye’nin yoğun gündeminde bazen hayata dair haberler gözden kaçabiliyor. Diken editörleri de bazı haberlerin gündemde arada kaynayıp gittiğini ve yeterince ilgi görmediğini düşünüyor.

Diken, haftanın ‘göze batması gereken’ haberlerini sizin için derledi.

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Papa’nın busesi

Fotoğraf: Reuters

Papa Fransis, geçen günlerde hatrı sayılır bir Hristiyan nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’yi ziyaret etti. Papa’nın Arap Yarımadası’na ilk ziyareti tarihe ‘farklı’ açılardan da geçti. Papa, aşırıcılığa karşı ortak metne imza attığı El Ezher Şeyhi İmam Ahmed Muhammed et Tayyib’le deklarasyonlarını öpüşerek kutladı.

Julien kısa süreliğine zengin oldu!

Fotoğraf: OUEST-FRANCE

Fransa’nın batısındaki Vannes şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Julien Chagnot, o gün kapı çalana kadar sakin bir gün geçiriyordu. Chagnot, kargo poşetini açtığında eşi için internetten sipariş ettiği bikini yerine külçe altınla karşılaştı. Chagnot altını götürdüğü evde kimseyi bulamayında doğruca polisin yolunu tuttu…

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Eksimiz tamamlandı: Yeni Akit’ten ‘müşrik şarkılar’ listesi…

Nefret söylemi dendiğinde akla ilk gelen gazetelerden olan Yeni Akit, bu sefer kendine has üslubuyla bir listeye yayınlayarak ‘Allah’a şirk koşan’ şarkıları belirledi. Listede Edip Akbayram’dan Kubat’a, Cem Adrian’dan İbrahim Tatlıses’e kadar birçok ismi bulmak mümkün. Şarkıda ne deniyordu: “Kara gözlüm, sen de yalancı çıktın. Seni kendime ilah yapmıştım”

‘Yaramazlara da batar’ mı?

Arjantin’in güneyindeki Patagonya bölgesinde boynu ve omurgası boyunca savunma dikenleri bulunan otçul bir dinozor türünün fosilleri keşfedildi. 140 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen dinozor türüne ‘Bajadasaurus pronuspinax’ adı verildi.

Hem tünel hem cami!

Fotoğraf: Reuters

Karadeniz’in kendine has mimarisi bu kez Rize’de kendini gösterdi. Derepazarı ilçesinde köyde yeterli arazi bulunamayınca bir Kuran kursu binası ve cami, köyden geçen yolun üzerine inşa edildi. Araçlar, açılan tünel vasıtasıyla ‘vakit kaybetmeden’ caminin altından geçebiliyor.

Babalar ve oğullar

Yerel seçimleri atlamak olmaz. Bursa’nın Orhangazi ilçesi Heceler köyü muhtarlığına ikinci defa aday olan Ali Sevinç, kendisine rakip çıkan oğlu Zafer Sevinç’i evlatlıktan reddettiğini duyurdu. “Benim öyle bir oğlum yok” diyen baba oğluna karşı hayli iddialı.